«Флаэртиана» открывает продажу билетов и новых абонементов

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Продажа билетов на события кинофестиваля «Флаэртиана» открывается 3 сентября в киноцентре «Премьер». Об этом сообщает пресс-служба МКФ «Флаэртиана».

Стандартная цена составит 150 руб. за сеанс днём (до 17:55) и 170 руб. вечером. Льготная цена на показы — 80 и 100 руб. соответственно. Скидкой могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, ветераны, студенты и школьники.

Кроме того, «Флаэртиана» предлагает новые абонементы для зрителей. Теперь можно купить билет на пять показов за 700 руб., на десять показов — за 1200 руб., и специальный абонемент «Друг фестиваля» за 1500 руб., в который войдут билет на десять показов и сувенирная продукция фестиваля.

На некоторые программы будут действовать специальные цены.

На часть мероприятий вход будет свободный.

Фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдёт 20—26 сентября в Перми. Полную программу фильмов можно увидеть на сайте фестиваля.

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