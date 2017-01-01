Индекс цен производителей животноводческих продуктов показал рост

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По данным Пермьстата, индекс цен на продукцию животноводства вырос, а не упал, как это характерно для конца лета — начала осени. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ведомства.

В июле 2019 года по сравнению с июнем индекс цен производителей животноводства вырос на 2,21%. В это время он обычно показывает снижение, например, в 2018 году он упал на 0,91%, в 2017 — на 3,59%.

Иван Огородов, руководитель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства — филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, считает, что основной вклад в рост цен делают общие для России тенденции в производстве ведущей для Пермского края отрасли сельского хозяйства — молочного животноводства.

Иван Огородов, руководитель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— Во-первых, идёт рост цен на корма: зерно, жмыхи, шроты сильно выросли по сравнению с ценами прошлого года. Во-вторых, вступление в действие требований о выделении натуральной молочки от той, что содержит заменители молочных жиров, и включение молочки в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий».

Это позволяет лучше отделять натуральную молочку от той, что содержит заменители молочных жиров. А поскольку мониторинг ведётся только по натуральным молочным продуктам, это приводит к тому, что статистические показатели могут показывать более высокий рост на неё. В-третьих, в целом на рынке происходит укрупнение производств и в молочном, и мясном животноводстве. Это, в свою очередь, ведёт к снижению конкуренции.