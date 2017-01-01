Пермские постановщики ставят спектакль в Тюмени

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Ирина Ткаченко на репетиции в Тюменском драматическом театре

Постановщики из Перми создают спектакль в Тюменском драматическом театре, который этим летом приезжал на гастроли в Пермский Театр-Театр.

Пермский режиссёр и хореограф Ирина Ткаченко, знакомая пермским зрителям по спектаклям «Сказка о царе Салтане», «Глаза голубой собаки», «Шинель», идущим в Театре-Театре, сейчас работает над созданием спектакля «Мёртвые души».

«Спектакль фантасмагорийный, он построен на пластике, но в нём будет и вокал, и музыка, и драма — это такой синтетический театр. Главным образом поэмы для меня является дорога. Это та дорога, по которой Россия едет в бричке от гоголевских времён до наших дней. В спектакле путешествие начинается со старины и движется к сегодняшнему дню. По мере развития истории взрослеет и душа Чичикова».

Пьесу по мотивам поэмы Николая Гоголя написал молодой пермский драматург Илья Губин. В Пермском ТЮЗе уже идёт спектакль «Мёртвые души» по пьесе Ильи Губина, однако для тюменского театра был написан новый вариант пьесы с другим списком действующих лиц. В одной из центральных ролей предстанет директор тюменского театра Сергей Осинцев.

Музыку для спектакля создаёт московский композитор Ольга Шайдулина, которая знакома пермякам по спектаклю «Анна Каренина». В ближайшее время Ольга Шайдулина будет работать над ещё одним спектаклем в Перми вместе с режиссёром Романом Феодори.

Премьеры нового спектакля в Тюмени намечены на начало октября. В дальнейших планах театра — очередные гастроли на сцене Пермского академического Театра-Театра.

Ирина Ткаченко окончила балетмейстерский факультет Алтайского государственного института искусств и культуры (курс Евгении Овчаренко). Была художественным руководителем и балетмейстером театра современного танца «Пространство любви» в Барнауле, главным балетмейстером Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина и Пермского академического Театра-Театра. Спектакль «Сказка о царе Салтане», поставленный Ириной Ткаченко на сцене Театра-Театра, в 2017 году стал лауреатом Национальной театральной премии «Арлекин».

Илья Губин окончил филологический факультет Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Работал помощником художественного руководителя Пермского ТЮЗа по литературной части, заведующим литературной частью Пермского академического Театра-Театра. Спектакли по пьесам Ильи Губина идут в театрах Перми, Барнаула, Красноярска. Мюзикл «Карлик Нос», либретто для которого Илья Губин создал в соавторстве с Борисом Мильграмом, был номинирован в 2018 году на национальную театральную премию «Золотая маска».

В 2018 году Ирина Ткаченко и Илья Губин уволились из Пермского академического Театра-Театра и занялись собственными творческими проектами в городах России.

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