Следственный комитет начал проверку сообщений об обнаружении в бэби-боксе ребёнка

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки информации об обнаружении в бэби-боксе новорождённой девочки. Сообщения об этом событии появились в СМИ 27 августа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По информации СМИ, 25 августа в бэби-боксе, расположенном в Индустриальном районе Перми, сотрудниками учреждения обнаружена новорождённая девочка. Ребёнка оставили в бэби-боксе около 9 часов вечера. Девочка доношенная, состояние удовлетворительное, вес 3164 г, завёрнута была в две пелёнки. Сейчас ребёнок проходит медицинское обследование, после чего органы опеки получат документы для дальнейшего устройства ребёнка в новую семью.

В ближайшее время следователи приступят к проведению необходимых проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.