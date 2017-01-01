Нынешнее лето стало самым дождливым в истории наблюдений за погодой в Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Игорь Катаев

За ещё не завершившееся лето 2019 года в Перми выпало 427 мм осадков. По данным ГИС-центра ПГНИУ, этот показатель — самый большой за всю более чем столетнюю историю наблюдений за погодой в Прикамье.

Предыдущий рекорд принадлежал лету 2015 года — 423 мм. При этом нынешний август также входит в число рекордных месяцев по объёму выпавших осадков — пока на втором месте (222 мм) после августа 2015 года (238 мм), но в запасе у августа-2019 ещё три дня.

При этом самым дождливым днём нынешнего августа стало 28-е число, когда за сутки только в Перми выпало 36 мм — почти половина месячной нормы.