В окончательный состав сборной России не попали два игрока «Пармы»

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Тренерский штаб национальной сборной России по баскетболу назвал окончательный список из 12 игроков, которые поедут на Кубок мира в Китай.

Напомним, в расширенном составе были 14 игроков, и тренерам нужно было «отцепить» двоих игроков. К сожалению, оба не попавших в окончательный список — игроки пермской «Пармы». Это Александр Платунов и Артём Забелин.



Окончательный список сборников выглядит так:

Защитники:



Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года).



Форварды:



Семён Антонов (ЦСКА, 30 лет), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет), Сергей Карасёв («Химки», Московская область, 25 лет), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года).



Центровые:



Евгений Валиев («Химки», 29 лет), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет).



31 августа сборная России сыграет с Нигерией, 2 сентября — с Кореей, 4 сентября — с Аргентиной.



Забелин и Платунов присоединятся к сборам «Пармы» в Литве.