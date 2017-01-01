Более 20 тыс. школьников наградят за участие в акции «Цветы жизни»

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Фото: Евгений Вотинцев

В День знаний школьники по всему Пермскому краю выйдут на линейки с флажками акции «Цветы жизни». Это будет означать, что вместе с родителями и учителями они дарят жизнь вместо цветов, помогая тяжелобольным детям, напоминают в фонде «Дедморозим».

На обратной стороне каждого такого флажка — именная благодарность за совершение чуда. Регистрация для участников «Цветов жизни» продолжается до 31 августа, на настоящий момент уже зарегистрировано более 20 тыс. школьников — каждому из них, их родителям и учителям фонд «Дедморозим» говорит большое детское спасибо.

Дарья Кузнецова, координатор акции «Цветы жизни»:

— Сувениры для участников акции — это возможность сказать большое детское спасибо каждому участнику «Цветов жизни». Флажки можно сохранить в портфолио, открытку — подписать вместе с родителями и одноклассниками и подарить учителю, а благодарность для тех, кто участвует всем классом, повесить на стену.

Дарить жизнь вместо цветов решились ученики из 300 учебных заведений. К инициативе подключились школьники со всего Пермского края: из Кунгура, Чернушки, Добрянки, Березников, Горнозаводска, Осы, Соликамска, Чайковского, Кудымкара, а также совсем небольших населённых пунктов края вроде посёлков Ильинского, Марковского, Майского, Юго-Камского, Полазны, деревни Мостовая, села Верх-Рождество и других. Помочь тяжелобольным детям в Пермском крае решили и школьники из Московской области и Удмуртской Республики.

Среди заявок на участие есть одиночные, заявки от классов и целых школ. Отказаться от лишних букетов и поддержать детей, которым сейчас требуется помощь, решили в школе «Дуплекс» (Пермь), Пермском суворовском военном училище (Звёздный) и гимназии №6 (Пермь).

Все участники акции «Цветы жизни» могут получить сувениры в штабе «Дедморозим» (ул. Горького, 60) с 10:00 до 19:00 до 1 сентября включительно. Присоединяйтесь к акции и дарите жизнь вместо цветов! Регистрация участников открыта до 31 августа, подробная информация и ответы на часто задаваемые вопросы — на сайте фонда.

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