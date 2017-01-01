«Молот-Прикамье» объявил стоимость билетов и абонементов на новый сезон

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» официально объявил старт продажи абонементов и билетов на новый сезон.

Абонементы на все домашние матчи чемпионата выпущены в двух ценовых категориях в зависимости от расположения мест — за 5 тыс. руб. и 15 тыс. руб.

Цена билета на одну игру также зависит от расположения выбранного места на трибунах — от 100 до 500 руб.

Напомним, чемпионат ВХЛ «Молот-Прикамье» начнёт 6 сентября домашним матчем с «Южным Уралом».