Земское собрание Большесосновского района проголосовало против досрочной отмены ЕНВД

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Сегодня, 28 августа, депутаты Земского собрания Большесосновского района не только отправили главу района Вячеслава Буркова в отставку, но также рассмотрели вопрос об отмене единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 2020 года.

Против отмены ЕНВД проголосовали 12 депутатов, ещё один воздержался.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.

По данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД принято уже в минимум 25 муниципалитетах, а отрицательное — в минимум в шести.