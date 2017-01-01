«ЛУКОЙЛ» провёл десятый конкурc профессионального мастерства сотрудников

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Фото предоставлено пресс-службой "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"

Фото: Сергей Королёв

C 19 по 21 августа в Перми на базе нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛа» состоялся десятый конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Нефтегазопереработка и нефтехимическое производство». О конкурсе сообщает пресс-служба компании.

Конкурсы проводятся на базе дочерних обществ компании один раз в два года с целью повышения уровня профессионального мастерства персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» и престижа рабочих профессий и специальностей.

Первый конкурс среди нефтегазопереработчиков и нефтехимиков состоялся в Перми в 2001 году на базе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

В десятом конкурсе приняли участие более 130 сотрудников из 12 организаций компании по следующим специальностям: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, лаборант химического анализа. Соревнования в номинации «Лучшее звено внештатного аварийно-спасательного формирования» прошли в Астрахани.

Конкурс по традиции состоит из двух частей — теоретической и практической. Впервые при выполнении конкурсных заданий участники использовали очки виртуальной реальности. Для практических испытаний были подготовлены площадки, которые полностью имитируют настоящие производственные условия. За соблюдением технологии выполнения работ и правил безопасности труда следила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители компании «ЛУКОЙЛ».

В торжественной церемонии открытия и награждения победителей десятого конкурса приняли участие представители органов региональной власти и руководство «ЛУКОЙЛа». Для участников и гостей конкурса была организована культурно-познавательная программа с посещением достопримечательностей Пермского края и концерт с участием творческих коллективов.