Бюджет края компенсирует ПАИЖК 150 млн руб., потраченных на достройку долгостроя Ранее ПАИЖК пытался через суд взыскать эти деньги с дольщиков, но безуспешно

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Фото взято с сайта ПАИЖК в разделе "Достроенные объекты"

В понедельник, 26 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В частности, власти Прикамья предложат депутатам выделить в 2019 году из бюджета края АО ПАИЖК 150,1 млн руб. в качестве возмещения убытков, связанных с достройкой многоквартирного дома по адресу: Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что 10 июня 2019 года в силу вступило постановления 17-го Арбитражного апелляционного суда №17АП-14334/2017-ГК, который отказал ПАИЖК во взыскании задолженности в размере 153,1 млн руб. по договору доверительного управления. С учётом того, что в рамках реализации проекта по строительству многоквартирного дома ПАИЖК создал резерв по сомнительным долгам в размере 3 млн руб., который позволит покрыть часть недополученных доходов организации, ПАИЖК требуется возместить из бюджета края лишь оставшиеся 150,1 млн руб. В финансово-экономическом обосновании также отмечается, что убыток у ПАИЖК возник из-за того, что из содержания Постановления №601-п, которое действовало в период строительства дома, не следует возвратный (субсидируемый) характер мер по завершении строительства проблемных объектов. Поэтому суды рассматривали реализацию мер по достройке дома как расходные обязательства бюджета Пермского края.

Авторы законопроекта просят рассмотреть его на сентябрьской «пленарке» сразу в двух чтениях.

Напомним, что строительство комплекса 10-этажных и 16-этажных панельных жилых домов на Адмирала Ушакова, 21 началось в 2005 году. В 2011-м застройщик НПЗ «Патриоты» был признан банкротом, и с 2012 года дом достраивался с помощью кредита от ПАИЖК.

В постановлении 17-го Арбитражного апелляционного суда №17АП-14334/2017-ГК говорится, что, согласно договору доверительного управления объектом от 09.08.2012, объект незавершённого строительства площадью застройки 2241,6 кв. м на момент передачи его ПАИЖК был готов на 47%. Также ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» и ПАИЖК прописали в договоре, что дольщики предоставят ПАИЖК на достройку дома 196 млн руб. (7 тыс. руб. за 1 кв. м). При этом указанный объём финансирования со стороны участников строительства, по заключению арбитражного управляющего, будет достаточным для завершения строительства при условии софинансирования со стороны ОАО «ПАИЖК». Также из условий договора доверительного управления следует, что ОАО «ПАИЖК» могло реализовывать свободные от прав третьих лиц квартиры и направить доход от их продажи на возмещение расходов на достройку дома.

В 2014 году ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» и ПАИЖК пришлось перезаключить договор доверительного управления, распространив его на все действия с 2012 года, так как старый договор не приняли в Россреестре. Согласно новому договору, ЖСК был обязан перечислить в АО «ПАИЖК» в срок не позднее 27 августа 2015 года 181,2 млн руб. (те же 7 тыс. руб. за 1 кв. м, но в перерасчёте).

Первую очередь многоквартирного дома ввели в эксплуатацию в декабре 2014 года, а вторую — в сентябре 2016 года. Однако, как говорится в решении Арбитражного суда Пермского края от 6 марта 2019 года (дело №А50-17721/17), 7 октября 2016 года АО «ПАИЖК» (исх. ОД-482) направило в адрес ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» уведомление с требованием до 11 января 2017 года возместить все расходы АО «ПАИЖК» по договору доверительного управления в размере 317,6 млн руб. На это ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» направил в адрес АО «ПАИЖК» ответное письмо, в котором говорилось о невозможности погашения образовавшейся задолженности. Также ЖСК обратился в Кировский районный суд.

В решении Арбитражного суда Пермского края (дело №А50-17721/17) говорится, что в суде представитель ПАИЖК пояснял, что, согласно п. 3.2.7 договора ДУ, ЖСК обязан произвести полное возмещение всех расходов ПАИЖК в течение трёх месяцев с момента направления соответствующего уведомления. Согласно предоставленной в суд справке (№02-18 от 18.01.2019 г. по договору ДУ), АО «ПАИЖК» оплатил работы по завершению строительства на 498,8 млн руб. С учётом того что, в 2014—2019 годах эта задолженность погашалась, на 18 января 2019 года размер долга составлял 153,1 млн руб. При этом представитель ПАИЖК подчеркнул, что указание в договоре требования, что ЖСК должен перечислить ПАИЖК 7 тыс. руб. за 1 кв. м (п. 3.2.5 договора), не означает «наличие воли доверительного управляющего на дарение в пользу ЖСК всех фактических расходов, понесённых сверх названной суммы (тем более что приведённый размер доплаты в договоре о завершении объекта строительством от 09.04.2013 г. поименован сторонами в качестве «частичной доплаты»)».

В решении Арбитражного суда Пермского края (дело №А50-17721/17) отмечается, что если ПАИЖК считает, что все денежные средства, переданные в помощь «обманутым вкладчикам», подлежали возврату, то первоначальный документ об их предоставлении (Постановление правительства Пермского края № 601-п) должен был содержать все детали, условия, срок и порядок осуществления возврата этих денежных средств. Однако данные условия в договоре отсутствуют. Кроме того, «в ходе того же собрания кредиторов и иных многочисленных встреч «обманутых дольщиков» с 21 чиновниками различного уровня неоднократно подчёркивались как обстоятельство, абсолютно решённое, безвозмездность и безвозвратность передаваемых финансовых ресурсов.

Суд также обратил внимание на то, что, согласно договору, у ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» возникли обязательства по софинансированию достройки дома лишь в размере 7 тыс. руб. за 1 кв. м. Именно эта сумма и была одобрена всеми дольщиками. Изменить данное решение могло только такое же общее собрание, а такого решения, которое бы было признано законным, принято не было. Таким образом, ничего сверх согласованного ими размера доплат дольщики платить ПАИЖК не должны.

17-й Арбитражный апелляционный суд требования ПАИЖК о взыскании с дольщиков 153 млн руб. также не поддержал. Однако суд удовлетворил требование ПАИЖК взыскать с ЖСК неустойку в размере 9,4 млн руб. на основании п. 3.2.6 договора доверительного управления. Эта сумма накопилась из-за того, что ЖСК должен был перечислить в АО «ПАИЖК» 181,2 млн руб. до 27 августа 2015 года, но ПАИЖК получил эти деньги лишь 17 октября 2016 года, после того как в июне 2016 года Арбитражный суд постановил взыскать с ЖСК оставшиеся 45,9 млн руб.