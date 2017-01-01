«Флаэртиана-2019» покажет серию фильмов о театре

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Кадр из фильма «Каренина и я»

В программе девятнадцатой «Флаэртианы» запланирован отдельный блок фильмов о театре. Специальные показы картин о героях современного и классического театра пройдут с участием авторов.

Ленту «Каренина и я» в Перми представят итальянский документалист Томмазо Моттола и продюсер, она же главная героиня фильма, известная норвежская актриса Герильд Маусет. Лента рассказывает о путешествии Герильд по России. Перед ней стоит почти невыполнимая задача — сыграть Анну Каренину на родине автора и на языке оригинала. Героиня погружается в историю написания романа и постепенно чувствует, как ей становится всё сложнее отделить себя от образа. Режиссёр Томмазо Моттола, работавший с Милошем Форманом и Марком Феррери, в фильме исследует, как актёр ощущает границу между вымыслом и реальностью. Гости из Норвегии и Италии приедут в Пермь, чтобы ответить на вопросы зрителей после показа. Показы пройдут 21 и 22 сентября.

23 сентября на фестивале покажут фильм «Пространство для жизни Роберта Уилсона». Чешский режиссёр Якуб Ягн снимал арт-резиденцию Уилсона, которая считается площадкой для самых свежих экспериментов в области современного искусства. Нам удастся подсмотреть за работой одного из известнейших театральных режиссёров и узнать, что о его подходе к творчеству думают Джим Джармуш, Филипп Гласс и другие гости «Уотермилла». Якуб Ягн представит картину на «Флаэртиане» лично.

О другом легендарном постановщике — Питере Бруке — снял фильм «На канате» его сын Саймон Брук. Картина раскрывает суть одного из методов работы с труппой, делающего театр реальным как для актёров, так и для зрителей. Фильм с участием автора запланирован на вечер 22 сентября. Накануне, 21 сентября, состоится мастер-класс Саймона Брука «Как прицелиться в героя?» , во время которого он затронет тему съёмок фильма в театре. Вход на лекцию будет свободным, на показ — по билетам кинотеатра.

Ещё один фильм — новая картина Бориса Караджева «Театр времён Геты и Камы» о творческом и семейном дуэте известных театральных режиссёров Генриетты Яновской и Камы Гинкаса, в течение тридцати лет продолжающих строить Московский ТЮЗ. Этот фильм — семейный портрет в интерьере театра и в «экстерьере» времени. В программе запланированы показы 21 и 22 сентября с участием российского режиссёра.