Объявлен аукцион на реконструкцию шоссе Космонавтов
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Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино — 2-й этап». Конкурс, который запланирован на 9 сентября, проводит министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края
Согласно объявленным условиям, исполнитель должен заменить дорожное полотно, переустроить системы связи, газоснабжения и канализации, рекультивировать территорию. Ремонтные работы необходимо выполнить в срок до 31 июля 2020 года. Гарантийный срок на выполненные работы определён в пять лет.
Максимальная цена контракта — 186,7 млн руб.
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