Индивидуальный предприниматель оштрафован за продажу джинсов с изображением конопли

Твитнуть Поделиться Поделиться

За продажу джинсов с изображением листа конопли штрафован предприниматель, торгующий одеждой на территории ярмарки «Китайский рынок». О штрафных санкциях сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В ходе проведённой сотрудниками полиции проверки было установлено, что предприниматель выставил на продажу джинсы с изображением листа растения конопля.

Постановлением судьи Дзержинского районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным по ч. 1 ст.6.13 КоАП Российской Федерации за незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. с конфискацией реализуемой продукции.

В жалобе, поданной в Пермский краевой суд, индивидуальный предприниматель ставил вопрос об отмене судебного постановления, ссылаясь на отсутствие умысла на рекламу наркотических средств.

Указанные доводы предпринимателем были признаны судом несостоятельными, поскольку ответчик не мог не осознавать, что данная продукция с изображениями, стилизованными либо по форме напоминающими листья конопли, может побуждать к проявлению интереса к наркотическим средствам или их потреблению, а также положительное или терпимое отношение к потреблению наркотических средств, сообщают в краевом суде.

Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения.