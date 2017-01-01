В конце недели десятки домов в Перми останутся без холодной воды

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Фото: Yandex.ru

В пятницу, 30 августа, компания «Новогор-Прикамье» проведёт планово-ремонтные работы в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Индустриальном районах. Об этом сообщает сайт компании.

С 9:00 и до 19:00 водоснабжение будет отключено в домах на ул. Мира, 12, 16, 18, 20 и 20а; Советской Армии, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27б, 27в, 27г; Чайковского, 27; а также на Краснослудской, 4, 5, 8, 9, 13, 17; Лянгасова, 67, 67а и 69а; Курашимской, 43; Усинская, 36. В этот же день с 10:00 до14:00 без воды останутся дома на ул. КИМ, 74а, 78, 91, 93, 93а, 95, 97, 99 и 101 .

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