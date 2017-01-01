В прикамских школах появятся автогородки

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках ежегодной педагогической конференции губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о планах по созданию в школах и детских садах Прикамья автогородков, которые помогут приучить детей правильно вести себя на дорогах. Об инициативе рассказывает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья напомнил, что в стране реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого Президентом РФ поставлена задача — к 2024 году снизить смертность на автодорогах в 3,5 раза к уровню 2017 года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы много вкладываем в дороги, безопасность у нас в приоритете. Но, в конечном итоге, её достижение невозможно без изменения поведенческих реакций людей. Начинать надо, конечно, с детишек. Будем предусматривать дополнительные средства на строительство автогородков на территориях садиков и парков. Материально-технические мероприятия нужно провести в течение ближайшего года. Деньги на эти цели будем закладывать.

По словам губернатора, планируется также «усилить» автодромы и автошколы на территории учреждений среднего профессионального образования.

В комплект автогородков, которые предполагается построить в школах и детских садах Прикамья, входит площадка с дорожной инфраструктурой, светофорами, шлагбаумами, дорожными знаками и тремя педальными автомобилями.

По данным министерства образования и науки Пермского края, ежегодная сумма затрат на создание автогородков в крае может составить порядка 24,7 млн руб. «12 млн руб.необходимо будет потратить на приобретение технических средств (площадка и педальные автомобили) для десяти школ в год. На закупку оборудования для обучения правилам дорожного движения (магнитные доски, стенды, жезлы, жилеты, настольные игры, дорожные знаки и т. д.) планируется направлять до 8,25 млн руб. в год», — отметила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Ещё порядка 3 млн руб. ежегодно может быть предусмотрено на создание и содержание ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предполагается, что каждый год центр будет проводить мероприятия минимум для 5 тыс. детей. Наконец, 1,5 млн руб. необходимо на проведение краевых мероприятий, в том числе соревнований по профилактике дорожного движения. Финансирование программы будет вестись в соответствии с региональным проектом «Безопасность дорожного движения в Пермском крае» в рамках нацпроекта (2020—2024 годы).

Напомним, в Пермском крае, по итогам семи месяцев 2019 года, число ДТП с участием детей снизилось на 16,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Общее число аварий на дорогах края по отношению к данным семи месяцев 2018 года уменьшилось на 8,7%.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 2019 году в Пермском крае будет отремонтировано 55 дорожных объектов. Кроме того, предполагается, что в результате реализации программы к 2024 году количество мест концентрации ДТП в регионе снизится на 50%.