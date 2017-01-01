Испытания ПД-14 на крыле самолёта МС-21 запланированы на следующий год

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках авиасалона МАКС-2019 губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с генеральным директором АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») Александром Артюховым вопросы производства новейшего двигателя ПД-14 и реализацию проекта по созданию двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолётов. О встрече руководителей сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Александр Артюхов и Максим Решетников обсудили организацию технического обслуживания двигателей ПД-14 после их продажи, развитие испытательного и производственного комплекса на территории Пермского края для реализации программы ПД-35. Речь шла и о взаимодействии с наукой, развитии научно-образовательных центров в Прикамье.

По итогам переговоров управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-14 сертифицирован и начинается его серийное производство: «Идёт третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полётов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолёт МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель».

Управляющий директор АО «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов отметил, что сейчас создаётся современная информационная система управления постпродажным обслуживанием двигателей ПД-14, которая позволит «вести» каждого заказчика. В дальнейшем завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации двигателей.

Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В 2020 году планируется начать лётные испытания самолёта МС-21 уже с ПД-14 на борту. Отдельную процедуру сертификации в составе самолёта МС-21 пройдут узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой будет поставляться ПД-14.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчёркивал, что пермские моторы — бренд региона и гордость страны.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолёта МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. По сравнению с эксплуатируемыми в настоящий момент двигателями-аналогами параметры ПД-14 обеспечат снижение удельного расхода топлива самолёта на крейсерском режиме на 15%.

ПД-35 — проект российского перспективного двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлёте от 33 до 40 т). Предполагается, что двигатель будет установлен на перспективные широкофюзеляжные самолёты, в том числе дальнемагистральные. Может быть установлен на Ил-96-400М. Разрабатывается корпорацией ОДК. Головной разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК — Пермские моторы».

Головной исполнитель по программам ПД-14 и ПД-35 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — серийный завод АО «ОДК — Пермские моторы».