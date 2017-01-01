Эксперимент на тринадцати автобусных маршрутах продлили до декабря

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Фото: Анна Орлова

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 27 августа проголосовали за продление экспериментальной модели на тринадцати автобусных маршрутах до декабря этого года.

На всех экспериментальных маршрутах останется право бесплатной пересадки в течение 40 и 60 минут, включая и все трамвайные маршруты.

Напомним, эксперимент стартовал 1 мая этого года. В эксперименте участвуют автобусные маршруты №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60 и 62. С июня к ним «присоединились» маршруты №№2, 30 и 50.

Итоги эксперимента должны были подвести 31 августа.