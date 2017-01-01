Завершается акция к 27-летию компании PAN City Group

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Изображение предоставлено пресс-службой PAN City Group

Планируете решение квартирного вопроса? Не откладывайте покупку на осень. Осталось три дня до окончания акции, посвящённой 27-летию компании PAN City Group1: застройщик предлагает 27 квартир по уникальным и выгодным ценам. В зависимости от площади квартиры размер максимальной скидки может составить до 415 100 руб.2, сообщает пресс-служба компании!

Готовность ЖК «Атмосфера» на сегодняшний день составляет 74% — ведутся внутренние отделочные работы и утепление фасадов. У покупателей есть возможность посетить свою будущую квартиру, чтобы перед принятием важного решения оценить расположение и площади комнат, виды из окна и отделку. Экскурсии на строительную площадку проводятся дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов, необходима предварительная запись по телефону (342) 257-17-17.

Покупать квартиру выгоднее сейчас: чем ближе сдача дома, тем дороже становятся квадратные метры.

Покупателям есть из чего выбрать — в акции участвуют квартиры с различными планировочными решениями. Лаконичные студии площадью от 30 кв. м — идеальный вариант первой квартиры для студентов и молодых семей, просторные трёх- и четырёхкомнатные квартиры с двумя санузлами, кухней-гостиной и окнами на две стороны — отличное решение для большой и дружной семьи.

Все квартиры в ЖК «Атмосфера» сдаются с полной строительной отделкой с использованием только качественных строительных материалов. Установлена вся сантехника, металлические входные двери с декоративными панелями. Будущим новосёлам не придется тратить время на ремонт — заезжай и живи!

Жилой комплекс «Атмосфера» располагается в 15 минутах езды от центра города в уютном микрорайоне Владимирском. Срок сдачи ЖК — первый квартал 2020 года.

Изображение предоставлено пресс-службой PAN City Group

Выбор и покупка одной из 27 акционных квартир с помощью специалистов компании PAN City Group станут для вас комфортными и удобными.

PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

Подробности — в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

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1ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект», осуществляющего строительство ЖК «Атмосфера» — многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 21. Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Скидка в размере от 5% до 10% предоставляется на определённые квартиры при условии заключения договора и внесения денежных средств в срок с 29.07.2019 до 30.08.2019, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования и средств материнского (семейного) капитала (возможно внесение всей суммы за исключением материнского капитала в указанный срок).

2 Скидка в размере 415 110 руб. актуальна для квартиры №1 площадью 69,21 кв .м базовой стоимостью 4,11 млн руб. Подробности — в отделе продаж ООО «ПАН Сити Групп».

3 ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015.

4Процентная ставка: установлена ПАО «ВТБ», по данным сайта https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/, в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности заёмщиком. Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заёмщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заёмщики — граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рождённых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 12 до 360 месяцев. Условия действительны на 27.08.2019 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Генеральная лицензия Банка России №1000.

Процентная ставка: установлена ПАО Сбербанк, по данным сайта www.sberbank.ru, в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности заёмщиком. Заёмщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заёмщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заёмщики — граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рождённых в период с 01.01.2018 по 01.03.2023. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства. Сумма кредита для М и МО, СПБ и ЛО — не более 15 млн руб., для остальных субъектов РФ — не более 8 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 12 до 360 месяцев. Условия действительны на 27.08.2019 г. Сбербанк (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

5рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».

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