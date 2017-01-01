Отопительный сезон в учреждениях соцсферы Перми могут начать уже 5—6 сентября

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Из-за холодной и сырой погоды в этом году на территории Перми прогнозируется раннее начало отопительного сезона. На прошедшем аппаратном совещании глава Перми Дмитрий Самойлов установил предварительную дату начала отопительного сезона на объектах социальной сферы города на 5—6 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава города поручил департаменту ЖКХ, администрациям районов, ресурсоснабжающим и теплоснабжающим организациям быть готовыми к запуску отопления в указанные сроки. Вместе с тем, если погодные условия улучшатся, сроки начала отопительного сезона могут быть сдвинуты.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

В настоящий момент готовность объектов социальной сферы города составляет 100%, источников тепловой энергии — 100%, на завершающей стадии находится подготовка управляющими организациями — ТСЖ и УК — многоквартирных жилых домов, сообщают в администрации краевой столицы. Подготовка идёт в плановом режиме. В городском департаменте ДЖКХ отметили, что все поручения главы города будут выполнены в срок.

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