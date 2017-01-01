В Прикамье 29 сентября на выборах поборются 158 кандидатов

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Как сообщает пресс-служба краевого Избиркома, завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах 29 сентября в Александровском, Берёзовском и Ординском муниципальных округах.

Территориальные комиссии соответствующих округов зарегистрировали 158 кандидатов. Из них 124 представляют пять политических партий, а 34 баллотируются как самовыдвиженцы.

Наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Берёзовском округе (на 16 мест претендуют 65 человек). В Ординском округе конкуренция меньше (на 15 мандатов 50 кандидатов), а в Александровском — ещё меньше (на 15 должностей 43 человека).

Отказы в регистрации получили 30 кандидатов. Треть из них не сдали необходимые документы на регистрацию. Ещё 14 человек не предоставили необходимое число достоверных подписей. Остальным шести кандидатам отказали в регистрации из-за отсутствия у кандидата пассивного избирательного права, а также установление факта сокрытия сведений о судимости.