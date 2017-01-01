Гордума одобрила возможность замены выдачи земельных участков денежными выплатами

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На пленарном заседании Пермской городской думы 27 августа депутаты проголосовали за возможность замены предоставления земельных участков денежными выплатами многодетным семьям — по 250 тыс. руб.

Как отметила в своём докладе заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева, сейчас в очереди на участки стоят 6,5 тыс. пермских многодетных семей. На сегодняшний день предоставлено 1,9 тыс. участков за несколько лет реализации программы. Чтобы сократить очередь, горадминистрация и решила предоставить денежную альтернативу.



Заместитель главы гордумы Анатолий Грибанов отметил, что в городе практически не осталось свободных земель под эти цели, поэтому денежная выплата будет логичной.



Людмила Гаджиева заявила, что в этом году в качестве эксперимента планируется выдача 20 денежных переводов. На это из бюджета будет потрачено 5,7 млн руб.

«На 2020 год мы планируем направить на эти цели 50 млн руб., в 2021 году — 100 млн руб.», — пояснила Гаджиева.

По словам докладчика, цифра в 250 тыс. руб. на семью взята из средней стоимости участка в регионе.



Сам регламент предоставления выплат будет разработан к 1 октября.

Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики администрации Перми:

— Расчёт размера выплаты произведён следующим образом. Взята средняя рыночная стоимость одной сотки земельного участка в Пермском крае. Она составляет 16,2 тыс. руб. Показатель умножен на средний размер земельного участка, приобретаемого гражданами в регионе, — 15,3 сотки. В итоге получилась сумма 250 тыс. руб.

При этом, как отметила глава департамента, был изучен опыт других регионов России, которые применяют денежные выплаты в аналогичном вопросе.

Так, выплаты в Свердловской области составляют 200 тыс. руб., в Вологодской — 223 тыс. руб., в Челябинской — 251 тыс. руб., в Калининградской области и Санкт-Петербурге — 300 тыс. руб. Больше всего выплачивают в Ямало-Ненецком АО — более 1 млн руб., но, как отметила Юлия Овсянникова, равняться на этот регион не стоит, там в принципе другие цены на всё и другие условия.

При этом выплаты будут носить исключительно целевой характер, то есть только под индивидуальное строительство, садоводство, подсобное хозяйство. Потратить деньги, например, на улучшение жилищного вопроса (добавить на покупку квартиры) невозможно — это запрещает законодательство. Кроме того, участок будет приобретаться в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи (в том числе и детей) и не может быть менее предельного минимального размера по виду разрешённого использования. Например, под ИЖС в Перми это 450 кв. м, но в других муниципалитетах этот показатель может быть другим.

Тем не менее семья впоследствии сможет продать участок, но с разрешения органов опеки.

Власти подчёркивают, что семьи сами смогут выбирать форму предоставления (участок или выплата), никаких отдельных очередей не будет. То есть всё должно происходить в порядке сформированной очерёдности.