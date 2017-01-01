КСП Перми нашла нарушения при разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры За ненадлежащее исполнение муниципального контракта ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» оштрафовали на 70 тыс. руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Во втором квартале 2019 года Контрольно-счётная палата Перми провела по предложению первого зампредседателя гордумы Перми Дмитрия Малютина оценку использования средств бюджета города на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.

Как сообщается на сайте КСП, просрочка разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми составила более четырёх лет, что является нарушением Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Муниципальный контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми был заключён 30 июля 2018 года с единственным участником торгов ООО «Агентство дорожной информации РАДАР». При максимальной цена контракта в 5,4 млн руб. подрядчик предложил выполнить работы за 5,3 млн руб. Аудиторы отмечают, что департамент дорог и транспорта нарушил требования Градостроительного кодекса РФ, 131-ФЗ и Устав города Перми, заключив контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города со сторонней организацией. Кроме того, от подрядчика потребовали разработать программу на период, превышающий действие Генерального плана Перми (с 2023 года до 2035 года), и выделили на это бюджетные деньги, что не соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ.

Работы также были выполнены с нарушениями. Как сообщается на сайте КСП, разработанная ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Перми не соответствует отдельным требованиям к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, установленным постановлением правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440. То есть департамент дорог и транспорта администрации города не проконтролировал соответствие разработанной программы требованиям к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры. В результате сумма штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» составила 70 тыс. руб.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия КСП разработала рекомендации в адрес администрации города Перми. Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в Пермскую городскую думу, администрацию и прокуратуру.