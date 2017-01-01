Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 августа

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Строительно-транспортная революция. Депутаты Пермской гордумы обсудят сразу несколько резонансных законопроектов.

Киоски раздора. Представители НТО выступили против изменений планировки центральной части Перми.

Что с тобой делать, маленький город? На фестивале «Гений места» обсудили проблемы оживления малых городов и сёл.

Большие стройки и новые замыслы. Совет по культуре при губернаторе прошёл 21 августа на «Заводе Шпагина».

Вас ожидает... Как агрегаторы такси захватили рынок легковых перевозок.

Сговор, подкуп и суды. Какими методами борются друг с другом оппоненты на выборах в Чусовом.

Преступления и налогообложение. Краевым законодателям доложили о состоянии законности в регионе.

Безотходное производство. В Прикамье норматив накопления отходов для самозанятых приравняют к нулю.

Пять документальных портретов. Чего ждать от национального конкурса фестиваля «Флаэртиана».

«Гений» на новом месте. Книжный фестиваль прошёл в минувшие выходные на «Заводе Шпагина».

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