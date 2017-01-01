В Перми перекроют ул. Гусарова

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 00:00 29 августа до 6:00 9 сентября в связи с выполнением работ на тепловой сети будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Гусарова в районе дома №16. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменится движение автобусных маршрутов №43 «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Садовый», №50 «Улица Гусарова» — «Станция «Пермь II», №62 «Улица милиционера Власова» — «Микрорайон Крохалева», №63 «Микрорайон Крохалева» — «Площадь Восстания», №66 «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Парковый» и №4т «Микрорайон Липовая Гора» — «Микрорайон Крохалева». Они будут укорочены до разворотного кольца в районе здания №53а/2 на ул. Лодыгина с организацией временных конечных остановочных пунктов, а также временной остановки в районе дома №21 на ул. Солдатова. На время ремонта из схемы движения этих автобусных маршрутов в оба направления будут исключены остановки «Микрорайон Крохалева», «Улица Гусарова» и «Улица Солдатова».

Работы выполняет ООО «ТСК». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.