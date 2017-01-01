За время избирательной кампании в Прикамье поступило 25 жалоб Ещё одна поступила уполномоченному по правам человека

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В понедельник, 26 августа, состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на территории Пермского края при краевой Общественной палате.

На мероприятии озвучено, что за время избирательной кампании поступило 25 жалоб: 15 обращений в ТИКи, 10 в крайизбирком, плюс ещё одна жалоба поступила в адрес уполномоченного по правам человека. Большинство жалоб связаны с вопросами ведения агитации.



Кроме того, на ближайшие выборы, которые состоятся 8 сентября, заявились 1253 кандидата, из которых 1114 допущены к выборам. Больше всего кандидатов — 103 — относятся к выборам в Чусовском городском округе. На заседании рабочей группы отметили, что всего кандидаты подали 14 исков в суды, в основном по их недопуску к выборам, и 10 из них относились как раз к Чусовскому городскому округу. При этом отмечено, что все 14 судов избиркомы выиграли.



Среди основных причин отказов в регистрации названы недостоверные подписи, неправильно оформленные подписные листы, а также наличие подписей жителей, не зарегистрированных в данном населённом пункте. Кроме того, зафиксировано 35 потенциальных кандидатов, которые не предоставили необходимых, согласно действующему законодательству, документов. Им тоже было отказано в регистрации.



Члены рабочей группы сообщили, что в этом году также начинает работу «горячая линия связи с избирателями» на базе Общественной палаты и уполномоченного по правам человека, куда можно обращаться с жалобами.



Телефоны приёма обращений участников избирательной кампании: 8952-649-64-05 или 8 (342) 293-64-05. Звонки будут приниматься до 27 октября текущего года.



Напомним, 8 сентября в регионе пройдут 24 избирательные кампании в 21 муниципальном образовании, в рамках которых будут выбраны более 350 депутатских мандатов. Из них избиратели 17 муниципалитетов выберут новые созывы земских собраний и городских дум, 12 из которых — представительные органы первого созыва преобразованных муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городских округах пройдут дополнительные выборы депутатов городских дум, а в Большесосновском районе состоятся выборы советов депутатов четырёх поселений.