Названы самые популярные музыкальные композиции этого лета в Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Самым популярным треком лета в Перми стала композиция певицы Билли Айлиш Bad guy. Такую статистику приводит сервис «Яндекс Музыка».

Эта же песня стала популярной и в других городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа и Челябинск.

На втором месте в Перми — композиция Life певицы Zivert (первое место у жителей Екатеринбурга и Ростова-на-Дону). На третьем месте у пермяков трек «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артёма Качера (он стал лидером в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Омске).

Твитнуть Поделиться Поделиться