В октябре в Прикамье могут появиться ещё два муниципальных округа

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Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», в Бардымском и Кишертском районах назначены публичные слушания по вопросу объединения поселений районов в муниципальные округа.

Как рассказала изданию глава Кишертского района Тамара Конопаткина, слушания в поселениях планируется завершить к концу сентября. После этого Земское собрание района рассмотрит вопрос о внесении инициативы о создании муниципального округа в Заксобрание Пермского края.

Глава Бардымского района Халиль Алапанов сообщил, что Земское собрание готово внести инициативу о создании округа в краевой парламент в сентябре.

Таким образом, обе инициативы могут рассмотреть уже на октябрьском заседании Заксобрания.

Напомним, что сейчас в крае создано десять муниципальных округов на базе Александровского, Берёзовского, Ординского, Гайнского, Косинского, Кудымкарского, Кочёвского, Юсьвинского, Юрлинского и Уинского районов. В конце сентября уже пройдут выборы в думы Александровского, Ординского и Берёзовского округов, а в конце октября — Уинского округа и шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа.