В рамках МАКС-2019 губернатор Пермского края проведёт встречу с главой «Роскомоса»

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Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым примет участие в Международном авиакосмическом салоне — 2019 в Жуковском. В рамках салона планируется провести ряд рабочих встреч и совещаний с директорами федеральных компаний, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В частности, запланированы встречи с руководством АО «ОДК», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Вертолёты России» и ПАО «Энергомаш» и другими, а также с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

В частности, планируется, что с Дмитрием Рогозиным будет обсуждаться тема развития в регионе инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный». С руководителем АО «ОДК» Александром Артюховым глава Пермского края планирует обсуждение вопросов, касающихся серийного производства двигателя ПД-14, а также реализации проекта создания двигателя большой тяги ПД-35.

Ещё одной важной темой для переговоров губернатора Пермского края может стать создание в регионе уникального производства эндопротезов тазобедренного сустава на площадке АО «УНИИКМ». Это Максим Решетников в формате переговоров обсудит с руководителем АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.

Также ожидается, что глава Прикамья проведёт рабочую встречу с руководителем АО «Вертолёты России» Андреем Богинским, где они обсудят дальнейшее развитие регионального предприятия «Редуктор-ПМ» и обеспечение производства заказами на ближайшие годы.

Кроме того, в планах — подписание договора целевого займа между Фондом развития промышленности РФ и АО «Пермский завод «Машиностроитель», который получит заём в размере 377 млн руб. по программе «Конверсия».

Помимо этого, на стенде будут представлены двигатель ПД-14, поршневой двигатель от компании «АКМ-Авиа», оборудование для аддитивного выращивания изделий с последующей механической обработкой от «Центра электролучевых и лазерных технологий», образцы эндопротезов углерод-углеродных материалов от «УНИИКМ», а также мультимедийная презентация авиастротельного кластера Прикамья.

Всего в делегацию от Пермского края вошли восемь региональных предприятий, среди которых АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Инструментальный завод — ПМ», АО «ОДК — Пермские моторы», АО «Пермский завод «Машиностроитель», ПАО «Протон-ПМ», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-СТАР» и АО «УНИИКМ».

Напомним, МАКС-2019 продлится с 27 августа по 1 сентября.