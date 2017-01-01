К юбилею Победы в Прикамье представят ряд новых телепроектов

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Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков провёл рабочее совещание с заместителем генерального директора ВГТРК, руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и директорами филиалов ВГТРК во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. На совещании обсуждались вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в частности форматы освещения мероприятий, связанных с этим юбилеем, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Директор ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов отметил, что к празднованию Дня Победы компания разрабатывает несколько новых интересных проектов. Например, запланирована съёмка документального фильма «Мальчики играют в войну». Проект «Незаметный подвиг» предполагает ряд телепрограмм о муниципальных образованиях Пермского края и героях этих территорий. Цикл «Герои моей улицы» расскажет о тех, кто сражался в Великой Отечественной и в честь кого названы улицы города.

Также участники совещания обсудили план работы по информированию населения о российско-китайском сотрудничестве в формате «Волга — Янцзы» и взаимодействие по другим социально значимым проектам ПФО.

Особое внимание было уделено проведению окружного фестиваля школьных и студенческих театров «Театральное Приволжье». Игорь Буренков напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра и фестиваль, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, направлен на то, чтобы познакомить с театральным миром молодёжь, показать, насколько глубоким и многогранным может быть сценическое искусство.

В этом году «Театральное Приволжье» объединит 130 студенческих и более тысячи школьных театров. Пермский край представят два коллектива — детская театральная студия «Балаганчик» из посёлка Яйва со спектаклем по пьесе Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?» и авторский театр ПНИПУ «17-я скрипка». Студенческий театр покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие») по рассказам Василия Шукшина.