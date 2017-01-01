В Перми начнёт работу «Открытый университет»

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«Открытый университет» — образовательная площадка для широкой аудитории, с участием ведущих российских и зарубежных исследователей, специалистов из разных областей знания. Тема лектория будет всеобъемлющей — будущее и люди, которые его создают. Свои лекции прочитают ученые, художники, инженеры, урбанисты, дизайнеры.

«Наш проект ставит цель научить людей получать новые знания самостоятельно, при помощи наших лекторов и гостей. В этом и состоит миссия любого университета», — пояснили организаторы.

Приглашенные спикеры будут читать лекции, участвовать в публичных дискуссиях, отвечать на вопросы зрителей. Стать слушателем открытого университета может каждый, независимо от возраста и рода занятий, каждый найдет для себя что-то, что поможет ему в профессиональной деятельности, личностном развитии и поднимет общий уровень образования и активности.

«Открытый университет» проводится в рамках фестиваля «Пермский период: новое время». Организаторами выступае министерство культуры Пермского края, Музей современного искусства «PERMM», «Завод Шпагина», Центр по реализации проектов в сфере культуры.

Программа «Открытого университета»:

31 августа, 16:00 — 18:00. Пётр Георгиевич Щедровицкий. «Город как предмет культурной политики».

12 сентября, 16:00 — 18:00. Михаил Львович Мугинштейн. «Феномен оперы: от произведения к спектаклю».

13 сентября, 14:30 — 16:30. Михаил Львович Мугинштейн. «Режиссерский театр 21 века — кто автор: композитор или режиссер?»

23 сентября, 19:00 — 21:00. Андрей Георгиевич Теслинов. «Что такое развитие и чем оно отличается от всего остального?»

28 сентября, 19:00 — 21:00. Лев Захарович Манович. «Что сегодня сделали все креативщики по всему миру? (Использование искусственного интеллекта для анализа современной культуры)».

30 сентября, 19:00 — 21:00. Павел Олегович Лукша. «Экосистемный подход в образовании».

22 октября, 19:00 — 21:00. Максим Анисимович Кронгауз. «Что будет, когда нас не будет: взгляд лингвиста».