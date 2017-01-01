С 1 сентября вход в корпуса ПГНИУ будет по пропускам

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Фото: Константин Долгановский

С сентября несколько корпусов ПГНИУ будут оборудованы турникетами и вход на территорию будет осуществляться по пропускам.

Как сообщили в университете, эти меры связаны с исполнением закона «О противодействии терроризму».

Беспрепятственно в помещения вуза, используя пропуска, смогут попасть студенты и работники университета.

Андрей Осмоловский, проректор по хозяйственной работе ПГНИУ:

— Поскольку у всех вузов категория безопасности, решением Правительства РФ, установлена максимальная, закон обязывает нас реализовать комплекс мер, в частности ограничить доступ посторонних лиц в учебные корпуса.

Внедрять новую пропускную систему будут поэтапно, сначала турникеты установят в корпусах №1, №6, №7, №8. А с января 2020 года рамками и турникетами будут оборудованы все остальные корпуса.

Свободным останется доступ в студенческий Дворец культуры, но переходы в другие корпуса будут также через турникеты.

Пропуска студентам, преподавателям и работникам ПГНИУ будут выдаваться бесплатно, а в случае их утери новые обойдутся в 170 руб.

Посторонним лицам придётся заранее согласовывать свой проход в университет.

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