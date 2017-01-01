С 1 сентября вход в корпуса ПГНИУ будет по пропускам
С сентября несколько корпусов ПГНИУ будут оборудованы турникетами и вход на территорию будет осуществляться по пропускам.
Как сообщили в университете, эти меры связаны с исполнением закона «О противодействии терроризму».
Беспрепятственно в помещения вуза, используя пропуска, смогут попасть студенты и работники университета.
Андрей Осмоловский, проректор по хозяйственной работе ПГНИУ:
— Поскольку у всех вузов категория безопасности, решением Правительства РФ, установлена максимальная, закон обязывает нас реализовать комплекс мер, в частности ограничить доступ посторонних лиц в учебные корпуса.
Внедрять новую пропускную систему будут поэтапно, сначала турникеты установят в корпусах №1, №6, №7, №8. А с января 2020 года рамками и турникетами будут оборудованы все остальные корпуса.
Свободным останется доступ в студенческий Дворец культуры, но переходы в другие корпуса будут также через турникеты.
Пропуска студентам, преподавателям и работникам ПГНИУ будут выдаваться бесплатно, а в случае их утери новые обойдутся в 170 руб.
Посторонним лицам придётся заранее согласовывать свой проход в университет.