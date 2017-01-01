В Музее пермских древностей завтра откроется выставка о древних «живых» микроорганизмах

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Завтра, 27 августа, в Музее пермских древностей открывается мини-выставка «Они живые?!» (0+), посвящённая научному открытию палеонтолога Николая Чудинова.

Николай Константинович Чудинов

Фото: Пермский краеведческий музей

В 60-е годы Николай Чудинов заинтересовался природой окраски солей древнего Пермского моря. Он сомневался в существовавшей тогда теории, которая объясняла окраску солей присутствием окислов железа. Палеонтолог выдвинул свою гипотезу, что на окраску повлияли микроорганизмы. Растворив в воде образец калийной соли и рассмотрев нерастворённый осадок через микроскоп, он обнаружил множество видов растущих микробов.

Эти же микроорганизмы были найдены в горных породах возрастом 250 млн лет. Как предположил учёный, они вышли из состояния анабиоза, в которое впали в пермском периоде, в современность.

Открытие Николая Чудинова вызвало неоднозначные отзывы в научных кругах и в своё время не было признано. Дискуссии о древних «живых» микроорганизмах ведутся в научной среде до сих пор.

На выставке в музее впервые будет представлена история открытия Николая Чудинова. Экспонатами станут копии архивных документов, на которых отображены попытки учёного доказать своё открытие. Документы были предоставлены племянницей учёного Галиной Чудиновой. На выставке также представят образцы минералов Верхнекамского месторождения. Посетители смогут посмотреть научно-популярный фильм «Узники Пермского моря» об открытии, который сняла в 1970 году главный режиссёр киностудии «Леннаучфильм» Тамара Иовлева.

Выставка будет работать до конца 2019 года.

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