БК «Парма» отправился на сборы в Литву

Твитнуть Поделиться Поделиться

23 августа в литовском городке Бирштонас, старинном курорте недалеко от Каунаса, стартовали предсезонные сборы основного состава пермского баскетбольного клуба «Парма».

В Литве команда проведёт один месяц. На сборы отправились Константин Буланов, Глеб Шейко, Николай Жмако, Вадим Бондаренко, Егор Чернышёв, Максим Григорьев, Эйгирдас Жукаускас, Арнетт Моултри, Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис. Вместе с «основой» на сборы полетели игроки молодёжки Егор Мельников и Кирилл Будин. Чуть позже к «Парме» присоединятся Артем Забелин, Тони Карр и Александр Платунов.

«Первые впечатления о работе в БК «Парма» — только положительные. На данный момент, идет большая и основательная работа. Строится новая команда, мы еще привыкаем к друг другу, и каждый из нас, как в команде, так и в офисе «Пармы», делает всё от него зависящее, чтобы всем было комфортно в новом коллективе», — рассказал главный тренер команды Казис Максвитис.

Сперва сборы пройдут в курортном городе Бирштонас. После первого лагеря команда переедет в Клайпейду. Там состоится турнир с местной командой «Нептунас». Завершится подготовка к сезону в Паневежисе, где команда сразится в четырёх товарищеских матчах с саратовским «Автодором», латвийской командой «Ogre», а также клубом «Литкабелис», представляющей город Паневежис.

Свой первый в будущем сезоне домашний матч «новая « команда сыграет 13 октября с красноярским «Енисеем», сообщает пресс-служба клуба.