Пермская спортсменка взяла золото на чемпионате мира по летнему биатлону в Белоруссии

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В белорусских Раубичах проходит чемпионат мира по летнему биатлону — 2019.

В первый день соревнований спортсмены разыграли награды в суперспринте. Золотую медаль среди юниоров завоевала Валерия Васнецова из Чайковского. Она преодолела дистанцию за 16 мин 36,8 сек, допустив два промаха. Серебро досталось китаянке Чу Яньмен (+7,5 сек и 2 промаха); тройку лучших замкнула украинка Анна Кривонос (+17,1 сек и 3 промаха).

Валерия Васнецова родилась в 1997 году в Можге (Республика Удмуртия). Заниматься биатлоном девушка начала в родном городе, позже переехала в Прикамье, где продолжила тренироваться в Чайковском под руководством Иннокентия Каринцева. Валерия имеет звание мастера спорта России и является двукратной чемпионкой мира по биатлону среди юниоров.

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