На Компросе начались работы по обновлению зелёных насаждений

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На бульварной части Комсомольского проспекта в Перми заменят живую изгородь. Работы проводятся на участке от ул. Ленина по ул. Екатерининская.

В настоящее время на участке бульвара от ул. Екатерининской до ул. Ленина начали работы по демонтажу живой изгороди. По Комсомольскому проспекту — от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко — будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего.

На бульваре также убираются отдельные липы. Вместо поврежденных лип будут высажены крупномеры липы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отметим, что в настоящее время в Перми проводится осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья и кустарники по всему городу. Масштабные рассадки ведутся на территории набережной, эспланады, Комсомольском проспекте и в других местах отдыха жителей. Этой осенью в городских парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить более 2 тыс. молодых деревьев и более 12,5 тыс. кустарников.