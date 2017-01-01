ФК «Звезда» одержал первую победу в первенстве ПФЛ

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В матче шестого тура ОЛИМП-первенства ПФЛ пермская «Звезда» принимала «Уфу-2», занимающую последнее место в группе «Урал-Приволжье».

Пермская команда одержала свою первую победу в сезоне в рамках со счётом 3:1. Мячи забили Илья Иванов, Андрей Елисеев и Максим Лаук. На матче присутствовали 1 тыс. зрителей.

Следующий матч пермяки проведут 30 августа в гостях против «Лады-Тольятти», сообщает пресс-служба пермского клуба.



