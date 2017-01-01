Молодёжная сборная России обыграла чехов на Турнире четырёх наций

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Вчера, 23 августа, в пермском УДС «Молот» состоялся первый матч молодёжной сборной России на Турнире четырёх наций. На трибунах собралось более 5 тыс. болельщиков. Сборная России одержала победу над сборной Чехии со счётом 4:1. Один из голов россияне забили, находясь в меньшинстве.

«В крае ценят хоккей. Мы приняли «Золотую шайбу» и другие большие турниры. Для нас это важно. Главный показатель — то, что сегодня были полные трибуны и, конечно, все радовались победе нашей сборной. Все запомнили имена тех, кто забил, они скоро будут на Олимпийских играх», — поделился губернатор Пермского края Максим Решетников.

К крупному турниру была проведена серьёзная подготовка инфраструктуры Дворца спорта. Обновили несколько командных помещений, хоккейную коробку и зрительские трибуны, заменили систему освещения арены, отремонтировали медицинский кабинет и гостевую раздевалку. Уделили также внимание безопасности: была проведена огнезащитная обработка несущих металлических конструкций здания.

Турнир четырёх наций — это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники — сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии; периодически в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице.