Депутаты Нытвенского района поддержали отмену ЕНВД Отмена налога коснётся примерно 500 нытвенских предпринимателей

Твитнуть Поделиться Поделиться

Земское собрание Нытвенского района рассмотрело вопрос о досрочной отмене единого налога на вменённый доход на территории Нытвенского городского округа. Как сообщили «Новому компаньону» в Земском собрании, депутаты приняли положительное решение, и сейчас этот документ лежит на подписи у главы муниципалитета.

Отметим, что в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта решения Земского собрания «Об отмене введения в действие системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории Нытвенского городского округа» сказано, что отмена ЕНВД коснётся примерно 500 нытвенских предпринимателей, причём часть из них ждёт значительное повышение налоговой нагрузки. С 5 по 19 июля администрация района провела публичные консультации по обсуждению концепции проекта правового акта. В них приняли участие всего шесть субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе обсуждения было решено, что два из них перейдут на патентную систему налогообложения, а остальные — на упрощённую систему налогообложения, потому что либо им невыгодно переходить на ПСН, либо они не подходят под критерии ПСН.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты. По данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД уже принято в 23 муниципалитетах, а отрицательное — в пяти.