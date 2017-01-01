Назван состав молодёжной сборной России, которая сыграет в Перми в «Турнире четырёх наций»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею (до 20 лет) назвал полный список команды, которая с 23 по 25 августа примет участие в «Турнире четырёх наций» на льду УДС «Молот». Сборная прибыла в Пермь вчера, 22 августа.

Вратари:

Даниил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Ак Барс»).

Защитники:

Данила Галенюк (СКА), Богдан Жиляков («Трактор»), Даниил Журавлёв («Ак Барс»), Антон Малышев и Даниил Мисюль — «Локомотив», Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие:

Родион Амиров («Салават Юлаев»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Павел Дорофеев («Металлург» ), Григорий Денисенко («Локомотив»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин — ЦСКА, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов — СКА, Владислав Михайлов («Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», Санкт-Петербург), Егор Степанов («Трактор»).

Сборная России сыграет матчи со сверстниками из Чехии, Финляндии и Швеции.