Электрички не будут ходить до Кишерти из-за размытого железнодорожного полотна

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С 23 по 25 августа электропоезда по маршруту Пермь — Кишерть сокращают протяжённость маршрута: они будут ездить только до Кунгура. Как сообщили в краевом минтрансе, причиной стало размытие железнодорожного полотна из-за обильных осадков. Работы по восстановлению займут все выходные.

Ко времени прибытия электропоездов в Кунгур организованы маршруты автобусов до Кишерти. Отправление автобусов:

- к поезду №7164 в 15.10;

- к поезду №7168 — в 17.10;

- к поезду №7174 — в 23.10.

«Проезд в автобусах осуществляется по проездному документу электропоезда, в связи с чем АО «ППК» обращает внимание пассажиров, следующих до Кишерти, о необходимости покупки билетов до своей конечной станции Кишерть», — пояснили в минтрансе.

В то же время с 23 по 25 августа движение пригородных поездов, следующих транзитом через станции Кунгур и Кишерть, не будет ограничено.