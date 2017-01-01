С октября открываются прямые авиарейсы из Перми в Китай

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Пермь, прямые рейсы из Перми в Санья (о. Хайнань, Китай) открываются с 31 октября.

Чартерные рейсы будет выполнять авиакомпания AZUR air. Туроператором выступит Anex Tour. Планируется, что вылеты из Перми в город Санья будут осуществляться раз в неделю (по четвергам) на авиалайнере Boeing 767-300. Турпрограмма рассчитана на всё зимнее расписание аэропорта.