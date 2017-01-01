До конца ноября в Нытве расселят аварийный дом для детей-сирот

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Правительство Пермского края направило 50 млн руб. на расселение дома для детей-сирот на ул. Ленина, 48.

Сейчас администрация Нытвы ведёт работу по подбору помещений для переселения. Все, кто сейчас проживает в доме, переедут в новое жильё до конца ноября текущего года.

Напомним, в июне межведомственная комиссия признала дом, возведённый для детей-сирот по адресу ул. Ленина, 48, аварийным.

Источник — пресс-служба администрации губернатора