До начала чемпионата «Парма» проведёт восемь товарищеских матчей

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Фото: БК "Парма"

Окончательно определена программа предсезонных сборов пермского баскетбольного клуба «Парма».

После непродолжительных сборов в Перми команда на месяц отправится в Литву, где проведёт семь товарищеских матчей в рамках местных турниров. Сборы будут проходить в городах Бирштонасе, Клайпеде и Паневежисе.

В частности, соперниками «Пармы» будут «Нептунас», «Автодор», «Огре», «Литкабелис».

Ещё один товарищеский матч запланировано провести по возвращении со сборов.