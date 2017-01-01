В День флага в Перми на Соборной площади собрались 3200 человек

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 22 августа, в Пермском крае прошли мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России.

В Перми на Соборной площади были организованы шоу дронов, робоквест и перформанс «Люди-самолёты», для них работали аквагрим и фотозона. На склоне перед городской ротондой открылся арт-объект — гигантский флаг РФ. Также состоялись спортивные соревнования, например забег с флагами РФ, заезд на велосипедах и беговелах, и флешмоб «Сердце России». Праздничные мероприятия объединили 3200 человек.

Вечером на Соборной площади состоялся концерт, в котором приняли участие хор «Млада», Пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы города Перми. Хедлайнером концерта стал Davlet Khan show из Екатеринбурга.

Также вчера в городе прошла акция «Под флагом России», которая собрала 14 ретроавтомобилей. Колонна прошла от площади Дружбы по всем районам города и остановилась на верхней набережной. Гости праздника смогли осмотреть старинные авто, посидеть внутри и сделать снимки на память.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

Твитнуть Поделиться Поделиться