Комитет по бюджету и налогам рекомендовал выделить «Парме» ещё 20 млн руб.

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На заседании думского комитета по бюджету и налогам принято решение рекомендовать гордуме выделить баскетбольному клубу «Парма» дополнительные 20 млн руб. Таким образом, в случае одобрения инициативы из городского бюджета на клуб в этом году будет потрачено 80 млн руб.

Напомним: начиная с сезона-2017/18 бюджет клуба составлял 218 млн руб.: помимо 60 млн руб. из бюджета города ещё 70 млн руб. — из краевого бюджета. Плюс спонсорская помощь компании «Т Плюс» — 60 млн руб., «ЭР-Телеком» — 10 млн руб., и выручка от продажи билетов — примерно 7 млн руб.

В июне решено дополнительно выделить «Парме» 20 млн из краевого бюджета, теперь аналогичную рекомендацию дал думский комитет.

Отметим, что от Единой лиги ВТБ по итогам сезона «Парме» причитается бонус в районе 3 млн руб. «за высокую посещаемость матчей».

Как ранее отмечал президент «Пармы» Сергей Богуславский, в идеале общий бюджет клуба в нынешнем сезоне нужно довести до отметки 280 — 300 млн руб.

Отметим, что, по словам баскетбольных функционеров, увеличенная сумма всё равно оставляет «Парму» в ранге одних из финансовых аутсайдеров лиги, а команды, которые стабильно попадают в плей-офф, обладают бюджетами начиная от 400 млн руб.

Самый богатый клуб России — ЦСКА, бюджет которого составляет более 2,5 млрд руб.