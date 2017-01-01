В Перми состоялся пробег ретроавтомобилей

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22 августа в Пермском крае прошли мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России.

В Перми в честь праздника прошёл пробег ретроавтомобилей, который охватил все районы города. Колонна стартовала на площади Дружбы и завершила свой путь на Соборной площади.

На Соборной площади с 17:00 до 19:00 прошла выставка ретроавтомобилей, шоу дронов и робоквесты. Для детей работали интерактивные развлечения и состоялся заезд на беговелах. Желающие смогли сдать нормы ГТО и принять участие во флешмобах.

Также в 19:00 на Соборной площади начался концерт, в которой приняли участие хор «Млада», Пермский губернский оркестр, сольные исполнители и творческие коллективы Перми. В финале праздника — Davlet Khan show из Екатеринбурга. Концертная программа закончилась в 22:00.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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