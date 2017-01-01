В Прикамье 43 чиновников уволили в связи с утратой доверия Также в крае с госслужащих взыскали неподтверждённых доходов на сумму 127 млн руб.

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Фото предоставлено пресс-службой Заксобрания Пермского края

Сегодня, 22 августа, прокурор края Андрей Юмшанов выступил перед депутатами Законодательного собрания с информацией о состоянии законности и правопорядка в 2018 году — 1-м полугодии 2019 года.

В частности, прокурор представил данные по преступлениям коррупционной направленности. Андрей Юмшанов сообщил, что, по данным правоохранительных органов, за полтора года в Прикамье было выявлено 1037 коррупционных преступлений, включая 42 факта взяточничества.

«К ответственности за различные нарушения коррупционного характера за полтора года было привлечено 910 должностных лиц, причём 43 из них были уволены в связи с утратой доверия. В текущем и прошлом году было выявлено 58 фактов конфликта интересов, по которым приняты исчерпывающие меры реагирования. Впервые прокуратурой установлены случаи нарушения чиновниками запретов на пользование иностранными финансовыми институтами. Расширяется практика контроля за расходами. По нашим искам в доход государства обращено имущество и денежные средства, по которым госслужащие не смогли подтвердить их законность и происхождение, на сумму 127 млн руб.», — сообщил прокурор края.

Отметим, что, по данным Генпрокуратуры РФ, в январе — июне 2019 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 3,7 % (19 397). Причём Пермский край попал в ТОП-4 регионов с самым большим ростом выявляемости преступлений, предусмотренных статьёй 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Пермский край (с 3 до 26; +766,7%) оказался на втором месте после Кемеровской области (с 1 до 33; +3200%). На третьем месте были Оренбургская (с 2 до 17; +750%), Смоленская (с 1 до 6; +500%) области.