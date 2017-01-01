Совет по культуре при губернаторе обсудил события Года театра в Пермском крае

В первой половине наступающего сезона театры Пермского края представят 27 премьер


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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На Совете по культуре при губернаторе 21 августа заместитель краевого министра культуры Марина Илюхина рассказала о том, как в Пермском крае проходит Год театра.

Год театра

По информации минкульта, за прошедшие полгода в театрах Пермского края состоялось 18 премьер, а число зрительских посещений достигло 500 тысяч.

Многие из важных событий театрального года проводятся совместно с Пермским отделением Союза театральных деятелей: региональные фестивали-конкурсы «Театральная весна» и «Волшебная кулиса», ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», фестиваль моноспектаклей «МоноFest», фестиваль любительских спектаклей, конкурс театральных капустников «Солёные уши» и другие.

Новый большой фестиваль состоится уже осенью — фестиваль Post Fact в Театре-Театре соберёт спектакли лонг-листа Национальной театральной премии «Золотая маска». В рамках этого проекта будет работать семь творческих лабораторий для зрителей, которые сами будут готовить и предъявлять публике читки, перформансы, выставки и даже постановки.

Фестивали проходят не только в столице Прикамья: в сентябре в Березниках пройдёт фестиваль театров малых городов «Камский», а в Кудымкаре уже второй раз состоится межнациональный фестиваль «Со-общение», где в конкурсе будут участвовать театры разных национальных регионов России.

На первое полугодие нового сезона в Пермском крае планируется 27 театральных премьер, первыми станут «Дом Бернарды Альбы» в постановке болгарского режиссёра Дианы Добревой в Театре-Театре и «Капитанская дочка» в Коми-Пермяцком театре драмы. «Чемпионами» по количеству премьер могут считаться Пермский театр кукол и Березниковский театр драмы: каждый из них запланировал по четыре премьеры в первой половине сезона.

Пермский край участвует в межрегиональных и всероссийских театральных проектах, таких как Всероссийская концертно-театральная весна, которая в этом году прошла в Перми, и конкурс школьных и студенческих театров «Театральное Приволжье». Уже состоялся региональный этап конкурса, победителем в котором стали школьный театр-студия «Балаганчик» из посёлка Яйва и студенческий театр «17-я скрипка» (ПНИПУ). Они будут представлять Пермский край на окружном этапе конкурса.

Недавно завершились, идут сейчас или планируются ряд инфраструктурных работ, связанных с материальным и техническим обеспечением работы театров, в том числе работ весьма масштабных. Завершилась капитальная реконструкция большой сцены Пермского академического Театра-Театра, началась капитальная реконструкция Чайковского театра драмы и комедии, поддержанная федеральным бюджетом. Прошёл ремонт в Пермском ТЮЗе. Наконец, проект нового здания Театра-Театра находится в высокой степени готовности, краевые власти готовятся к конкурсу подрядчиков.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский добавил к докладу своего заместителя, что сфера театрального искусства получит дополнительные возможности благодаря развитию пространства Завода Шпагина: кроме того, что новая сцена Театра оперы и балета станет частью комплекса, новое помещение получит театр «У Моста», который займёт здание заводоуправления — объект культурного наследия; кроме того, будет создана новая сцена для независимых камерных театральных проектов.

Наконец, отвечая на вопросы членов Совета по культуре, Вячеслав Торчинский пояснил, что в ближайшем будущем собственную сцену в ДК Молодёжи получит муниципальный театр «Балет Евгения Панфилова».

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