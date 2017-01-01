Начинаются работы по последнему нереконструированному участку ул. Героев Хасана

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ул. Героев Хасана

В Перми на ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева начались подготовительные работы по реконструкции последнего участка одной из главных магистралей города. Непосредственные работы на объекте начнутся в ближайшее время.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Улица Героев Хасана — это значимый для всего города объект. Осенью прошлого года мы завершили реконструкцию улицы на пересечении с Транссибирской магистралью. Это уникальный в своем роде объект не только для Перми, но и для страны. Теперь принимаемся за последний неотремонтированный участок — от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Проект масштабный, важно минимизировать сложности для водителей и пешеходов на период строительства.

Отметим, что проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.

Как отметили в горадминистрации, в ходе работ впервые будет применена технология «отнесенный поворот» — машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо.

Подрядчик выполнит работы по устройству дорожного покрытия, строительству светофорных объектов, переустройству сетей наружного освещения, электроснабжения. Будет выполнено строительство ливневой канализации, переустройство сетей связи, сетей водопровода и канализации, произведено оборудование железнодорожных переездов и озеленение улицы. Также будет установлена автоматизированная система управления дорожного движения.

Напомним, благодаря прошлогодней реконструкции пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью был расширен узкий проезд под железнодорожными путями до шести полос.

Закончить реконструкцию участка от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева планируется в 2021 году. План реконструкции можно посмотреть по ссылке.

Источник — пресс-служба городской администрации